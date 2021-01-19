В Ленобласти за 2020 год ввели 2,3 млн «квадратов» жилья

В Ленинградской области за прошлый год застройщики ввели 2,3 млн м. кв. жилья, девять садов и семь школ. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, план по вводу жилья Минстроя выполнен на 108%. В 2019 году было введено 2,93 млн м. кв. жилья.

В настоящее время в области строительство жилья ведется на 572 площадках. Общая площадь возводимой жилой недвижимости составляет 7,79 млн м. кв. Согласно плану, в текущем году в Ленинградской области должно быть построено 2,27 млн м. кв. жилья.

Как заявил заместитель председателя правительства Михаил Москвин, этот объем реален, так как в настоящее время в стадии строительств находятся почти 8 млн м. кв. «Также в этом году продолжаются большие проекты на Ржевке, в Новосаратовке, они помогут нам удерживать ввод на плановом уровне в дальнейшем»,— добавил он.