В мэрии говорят о качественной уборке Ярославля

Сегодня на общегородском совещании в мэрии Ярославля представители департамента городского хозяйства и «Горзеленхозстроя» сообщили о том, что в Ярославле ведется качественная зимняя уборка улиц. По их мнению, город справляется с последствиями обильных снегопадов.

По словам директора «Горзеленхозстроя» Андрея Степанова, в Ярославле с 1 января 2021 года выпало 60 см снега. За это время прошло шесть крупных снегопадов, во время которых снежный покров увеличивался более чем на 10 см.

«Все это время работа ведется по круглосуточному графику в усиленном режиме. Занимаемся расчисткой снега и обработкой дорог. Есть проблемы с проезжей частью, не успеваем грейдировать»,— уточнил господин Степанов.

Участвовавшие в совещании главы районов Ярославля также отметили хорошую уборку города от снега. В заключение обсуждения вопроса по уборке города от снега мэр Ярославля Владимир Волков дал поручение о приобретении дополнительной снегоуборочной техники.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что Госавтоинспекция Ярославской области заявила о плохой работе по уборке в зимнее время улиц города Ярославля Только за прошедшие выходные дни сотрудники Госавтоинспекции составили 38 актов о неудовлетворительном состоянии уличного дорожной сети областного центра.

Антон Антонов