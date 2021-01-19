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Сеть коворкингов «Практик» откроет новую локацию в Новосибирске

В начале февраля 2021 года в новосибирском БЦ «Сити Центр откроется одиннадцатый по счету коворкинг петербургской сети «Практик» площадью 1,3 тыс. кв. м. Новосибирск станет четвертым городом, где работает оператор.

Как сообщили в компании, с открытием новой локации «Практик» станет наиболее представленной сетью коворкингов в России, а ее общая площадь увеличится до 20,1 тыс. кв. м. После незначительной реконструкции «Практик Новосибирск» станет самым масштабным гибким офисом за пределами Москвы и Петербурга.

На сегодняшний день «Практик» представлен в Петербурге, Москве и Великих Луках Псковской области. Следующие открытия ожидаются весной — в Петербурге запустятся «Практик Гороховая» и «Охта».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Практик» заключил стратегическое соглашение о долгосрочном партнерстве с московской сетью гибких офисов «Ключ».

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