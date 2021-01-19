Госдума открыла весеннюю сессию

Госдума во вторник начала свою 10-ю и последнюю в этом созыве сессию. Как сообщил депутатам спикер нижней палаты Вячеслав Володин, на рассмотрении в Думе находятся 1226 законопроектов, 266 из которых приняты в первом чтении, два — во втором.

Он также отметил, что одним из приоритетов в весеннюю сессию станет продолжение работы над законопроектами в целях реализации поправок к Конституции. В прошлом году Госдума приняла 21 такой закон, еще четыре документа находятся на рассмотрении. В частности, сегодня будут рассмотрены во втором чтении президентские поправки к Семейному кодексу о приоритете Конституции РФ над противоречащими ей международными договорами (в первом чтении законопроект был принят 26 ноября 2020 года). А 20 января в первом чтении планируется рассмотреть два законопроекта о запрете иностранного гражданства для государственных и муниципальных служащих.

Также приоритетом в работе Думы, по словам господина Володина, является реализация послания президента Федеральному собранию. Он отметил, что план законодательного обеспечения реализации послания прошлого года выполнен на 85% — реализовано 34 пункта из 40. Еще три законопроекта приняты в первом чтении, два находятся на рассмотрении в профильных комитетах.

Как Госдума поработала в осеннюю сессию,— в публикации “Ъ” «Заседали реже, болели чаще, вносили больше, разрешали меньше».

Ксения Веретенникова