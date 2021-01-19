Продлен режим самоизоляции для пожилых белгородцев

В Белгородской области продлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на постановление врио губернатора Вячеслава Гладкова. Согласно ему, режим самоизоляции продлен со 2 по 15 февраля 2021 года. Режим самоизоляции для лиц старшего возраста разрешает выходить из дома за продуктами, в поликлинику или выкинуть мусор. А также не исключает занятия спортом и выгул собак.

Об уровне заболеваемости коронавирусом в макрорегионе читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова