В Черноземье за сутки коронавирусом заболели еще 1230 человек

Проектный офис информационного центра по коронавирусу в РФ 19 января сообщил о еще 1230 заболевших в Черноземье. Общее число инфицированных в макрорегионе составило 167,529 тыс. Из них выздоровели уже 147,430 тыс. (за последние сутки - 1398), умерли 2900 человек, (29 за сутки).

Так, в Белгородской области за последние сутки подтвердились еще 178 диагнозов, а общее число заболевших достигло 25,310 тыс. Новых выздоровевших за последние сутки - 428, а всего уже 22,872 тыс., летальных случаев за сутки пять, а с начала пандемии уже 305.

В Воронежской области за сутки вирус подтвердился еще у 391 пациента, всего уже у 53,619 тыс. Новых выздоровевших - 351, а всего - 48,269 тыс., умерли за сутки 13 пациентов с вирусом, а с начала пандемии уже 1381.

В Курской области - еще 174 заболевших, а всего уже - 24,118 тыс. Новых выздоровевших – 151, а всего - 21,269 тыс., умерли три пациента с коронавирусом, а с начала пандемии уже 333.

В Липецкой области - еще 154 подтвержденных случаев, а с начала наблюдений уже - 19,107 тыс. Новых выздоровевших - 249, а всего - 14,589 тыс., летальных случая за сутки три, а за весь период - 335.

В Орловской области - еще 176 заболевших, а всего - 24,696 тыс. Новых выздоровевших - 135, а всего - 21,849 тыс., умерли два пациента с коронавирусом, а за весь период уже 311.

В Тамбовской области вирус подтвердился еще у 157 человек, а общее число инфицированных составило 20,679 тыс. Новых выздоровевших - 84, а всего - 18,582 тыс., летальных случая за сутки три, а с начала пандемии - 235 (наименьшее число в Черноземье).

Чего стоила борьба с коронавирусом Воронежской области, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова