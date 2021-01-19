Устранение трений

Премия носит имя влиятельного немецкого предпринимателя Отто Вольфа фон Амеронгена, долгие годы возглавлявшего Восточный комитет ФРГ и игравшего важную роль в развитии советско- и российско-германских экономических связей.

Получить премию могут компании малого и среднего бизнеса, преуспевшие на ниве инноваций и достигшие высоких коммерческих показателей. Премия присуждается с 2008-го раз в два года в трех номинациях: «Немецкая компания в России», «Российская компания в Германии» и «Инновационная компания в российско-германском контексте». В этой последней номинации и был награжден резидент «Сколково» — научно-производственный центр «Технологии минеральных покрытий» (НПЦ ТМП), соревновавшийся в финале с тремя другими сколковскими компаниями.

«В конкурсе участвуют компании, которые одновременно работают и в России, и в Германии,— рассказывает Станислав Кислов, генеральный директор НПЦ ТМП.— Мы в Германии представлены с 2010 года, а в России и того дольше. Сотрудничаем с такими гигантами, как SMS Group, Sulzer, KSB, Termomeccanica Pompe, Bosch. Жюри выбрало нас как компанию, которая, с их точки зрения, наиболее эффективно продвигает инновации одновременно на российском и германском рынках. Огромную помощь в этом нам оказывает торгпредство России в Германии во главе с Андреем Соболевым, который за относительно небольшой период помог наладить коммуникации с большим числом немецких фирм».

Инновации здесь — это антифрикционные износостойкие покрытия на основе минералов природного происхождения, разработанные компанией. Они востребованы в металлургии, машиностроении, энергетике, судостроении, нефтегазовой и горнодобывающей промышленности. «Это новый класс конструкционных материалов,— объясняет гендиректор.— Мы диффундируем в поверхность металлов ультрадисперсные частицы природных минералов, чтопозволяет существенно увеличить ресурс деталей, узлов и механизмов, подверженных интенсивному изнашиванию. Возьмем для примера ролики металлургические. Обычно они изнашиваются через восемь месяцев работы, а наше покрытие продлевает их жизнь до сорока месяцев. Или, допустим, резьба. Представьте себе, что на буровых нужно из 12-метровых труб собрать километр сплошной трубы. Для этого они вкручиваются одна в другую. Когда переходят на другой объект, их разъединяют, потом снова скручивают, и так не более тридцати раз. После этого резьба не держит. На одном виде таких сложных соединений мы увеличили этот показатель до 400 скручиваний, то есть в тринадцать раз. Еще один хороший пример — буровой насос. Он работает всего 250 часов — фактически десять суток. Это вообще не время! Наша технология довела срок его службы до 1250 часов. То есть увеличила в пять раз — с десяти до пятидесяти дней! А это значит, что деньги колоссальные экономятся. Наша технология помогает оптимизировать издержки компаний, что в последнее время особенно актуально».

У технологии есть целый ряд преимуществ. Во-первых, при производстве покрытий не меняются размер и геометрия деталей, поскольку технология не требует нагревания. Во-вторых, чтобы наносить покрытие, не нужно каких-то особых ванн или вакуумных камер — обработка происходит на атмосферном воздухе, при комнатной температуре.

В-третьих, технология позволяет работать с большими деталями, «хоть с 2–3-этажный дом», подчеркивает Кислов. Это вообще мало кто делает. «К нам недавно обратились с вопросом,— продолжает гендиректор,— не можем ли мы сделать антифрикционное покрытие самолетного крыла, чтобы обтекание было лучше, ведь это может дать колоссальную экономию горючего, увеличение скорости и дальности полета. Можем! Единственное — какой будет цена вопроса, а технически вполне выполнимо».

Ну и, в-четвертых, технология зеленая и энергосберегающая: никаких выбросов в атмосферу, стоков, отходов. Кроме того, ею можно успешно заменить экологически вредные термохимические и гальванические процессы, а главное — хромирование.

Оборудование, кстати, тоже разработал НПЦ ТМП, представленный на международном рынке под брендом Micotech (Mineral Coating Technologies), сам же его и производит. А поскольку у компании много партнеров в Европе, Америке и Азии, она вышла на новый уровень развития и готова предлагать комплексное решение — встраиваемый технологический модуль: как только заказчик убедится, что технология его устраивает и нужно масштабирование на месте, делается проект под конкретные условия, производится поставка оборудования и снабжение расходными материалами, обучение персонала и дальнейшее сервисное обслуживание. Модуль может быть установлен в любой точке земного шара.

Елена Туева