Снегопад в Сочи спровоцировал пробки и транспортные проблемы на дорогах

Снегопад, начавшийся на сочинском побережье в ночь на 19 января, вызвал заторы на дорогах и нарушение движения транспорта. По данным городской администрации, в утренний час пик на отдельных автобусных маршрутах Центрального района, в частности, в микрорайоне Макаренко в течение 20-30 минут наблюдалась задержка в движении транспорта и дорожные заторы из-за залпового снегопада, начавшегося в 8:30 утра.

В районе поста ГАИ на Мамайке не справился с управлением на скользком склоне и врезался в отбойник газовоз, что спровоцировало образование пробок на развязке и ухудшение дорожной ситуации на трассе А-148.

С ночи 19 января на территории курорта был задействован весь парк снегоуборочной и специальной техники, сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор «Черноморье». Однако, несмотря на обработку противогололедными материалами на федеральных трассах в границах Сочи, особенно в местах с наиболее обильными осадками, наблюдалось затруднение движение, отмечают в учреждении.

Из-за снега в Сочинском аэропорту также были отменены или задерживаются несколько рейсов из Москвы, Ярославля, Уфы, Саратова, Брянска.

На момент публикации движение городского транспорта в Сочи восстановлено, заметных заторов на дорогах нет. По данным городской администрации, во всех районах города работает 141 единица снегоуборочной техники, наледь на тротуарах ликвидируется вручную с использованием противогололедных реагентов.

Как сообщал «Ъ-Кубань», из-за неблагоприятных погодных условий в Сочи были отменены крещенские купания в открытых водоемах.

Ольга Логинова