Генпрокуратура направила в суд новое дело полковника Захарченко о взятках

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о взятках на 1,4 млрд руб. в отношении бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. Также утверждено обвинительное заключение в отношении его соучастников: Валерия Маркелова, Виктора Белевцова и Василия Критинина.

«Захарченко обвиняется по п. "в" ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размерах), Маркелов — по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в составе организованной группы в особо крупном размере), Белевцов и Критинин — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере)»,— сообщила Генпрокуратура в своем Telegram-канале.

По данным следствия, в 2007–2016 годах Захарченко систематически получал взятки за покровительство организованной группы, контролирующей финансово-хозяйственную деятельность множества фирм. Счета этих фирм обслуживались в банках, не ведущих реальной предпринимательской деятельности. Предприниматели, входившие в эту организованную группу — Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин — объявлены в международный розыск.

Дмитрия Захарченко арестовали в 2016 году по делу о воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Летом 2019 года его приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн руб., лишив звания полковника и госнаград.

Подробнее о новом деле экс-полковника — в материале “Ъ” «Дмитрий Захарченко взял не тот темп чтения».