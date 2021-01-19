Суммарная площадь свободных помещений на рынке офисов в Петербурге выросла на 67%

По итогам прошлого года совокупный объем предложения качественных офисных помещений в Петербурге достиг 3,8 млн кв. м, из которых 82% площадей предназначены для аренды. За год было введено в эксплуатацию 141,3 тыс. кв. м офисов, что на 11% превышает показатель 2019 года. Об этом свидетельствуют данные аналитиков специализированного агентства Knight Frank St Petersburg.

Суммарная площадь свободных помещений в 2020 году составила 263,5 тыс. кв. м, что на 67% больше, чем в конце 2019 года. Объем вакансии в классе В увеличился на 81% в сравнении с итогами предыдущего года, а доля свободных площадей вырола на 3,0 п. п., достигнув 8,3%. В классе А свободное предложение увеличилось на 22% по сравнению с итогом 2019 года, однако доля вакантных площадей выросла незначительно — на 0,3 п. п., до 3,9%.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что петербургские девелоперы за год ввели в эксплуатацию вдвое меньше офисов, чем планировали.