Петербургские девелоперы за год ввели в эксплуатацию вдвое меньше офисов, чем планировали

По итогам прошлого года рынок офисной недвижимости в Петербурге пополнился семью бизнес-центрами класса А и В общей арендопригодной площадью 134 тыс. кв. м, что вдвое меньше планируемого. Только 54 тыс. кв. м предназначены для сдачи в аренду, в них свободными остаются более половины помещений. девелоперы в Петербурге ввели в эксплуатацию вдвое меньше офисов, чем планировали. Об этом свидетельствуют данные специализированного агентства JLL.

При этом впервые за современную историю офисного рынка в IV квартале 2020 года не было введено ни одного нового БЦ. Учитывая то, что более 300 тыс. кв. м офисной недвижимости анонсировано на 2021 год, это может привести к изменению баланса спроса и предложения, и, как следствие, к корректировке арендных ставок в меньшую сторону, отмечают аналитики.

Небольшой прирост нового спекулятивного предложения снизил темпы роста вакантности к концу 2020 года. В среднем по городу пустует 8,4% офисной недвижимости. По итогам декабря доля свободных площадей в зданиях класса А составила 4% — всего на 0,5 п.п. выше, чем годом ранее. В классе В ситуация сложнее — пустует 10,7%, что на 3,3 п.п. больше, чем в конце 2019 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал о росте спроса на качественные офисы на рынке Петербурга в конце октября 2020 года.