Почти три тысячи ярославцев ночью участвовали в праздновании Крещения

В Ярославской области в ночь с 18 на 19 января в крещенских купаниях приняли участие более 1,6 тыс. человек, сообщили "Ъ-Ярославль" в пресс-службе регионального управления МЧС. В сообщении отмечается. что крещенские купания в регионе прошли без чрезвычайных происшествий. Всего ночью в праздничных мероприятиях в области приняли участие более 2,7 тыс. человек, из них искупались в иордани 1628 человек.

В пресс-службе уточнили, что в местах проведения купаний в ночь с 18 на 19 января дежурили бригады МЧС, медработники и сотрудники полиции. Человек. На обеспечение безопасности людей было привлечено 155 боевых расчетов. За соблюдением мер профилактики короновирусной инфекции наблюдали сотрудники полиции. Людей обязали соблюдать социальную дистанцию, к купелям допускалась определенное количество человек.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что всего в Ярославской области в Крещение было открыто 38 купелей. Пять иорданей обустроены в Ярославле, а все остальные – в 13 муниципальных образованиях. По данным МЧС, все стационарные купели при храмах будут действовать до 20 часов 19 января.

Мария Негуляй