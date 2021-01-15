В Ярославской области на Крещение откроют 38 купелей

На территории Ярославской области к празднику Крещения будет устроено 38 мест для купаний, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Пресс-служба опубликовала полный список купелей для крещенских купаний в 2021 году, и карту их расположения.

В сообщении отмечается, что в ночь на 19 января пять иорданей будет открыто в Ярославле, а все остальные – в 13 муниципальных образованиях. Возле каждого места купания будут дежурить спасатели, медработники. Ожидается, что иордани посетят более 10 тыс. человек. Накануне вопросы подготовки мест для крещенских купаний были обсуждены на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По словам заместителя губернатора области Андрея Шабалина, к 19 января, когда отмечается праздник Крещения, необходимо создать безопасные условия для жителей региона, которые будут участвовать в проведении религиозного обряда,

«Работу важно проводить с учетом ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. К обеспечению безопасности будут привлечены 400 специалистов, предусмотрено дежурство 145 единиц автомобильной техники»,– уточнил господин Шабалин.

Комиссия поручила главам муниципальных образований оборудовать места для омовений деревянными сходнями и перилами для безопасного погружения. Вода будет проверена на соответствие гигиеническим нормативам. В местах расположения иорданей во время подготовки к празднованию будут проведены замеры толщины льда. Правопорядок во время мероприятий и координацию выхода людей на лед будут обеспечивать сотрудники полиции нацгвардии.

Антон Антонов