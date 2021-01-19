«Отели Северной Пальмиры» приобрели у Ростелекома еще одно здание в центре Петербурга

Компания ООО «Отели Северной Пальмиры» приобрела у ООО «Телеком-5» (структура ПАО «Ростелеком») еще одно здание в центре Петербурга. Об этом сообщили в Rusland SP, выступившем брокером сделки. Покупатель, владеющий также соседним зданием, собирается перепрофилировать объекты под многофункциональный комплекс, в состав которого могут войти офисы, апартаменты, жилье, склады индивидуального хранения.

Четырехэтажное здание площадью 7,5 тыс. кв. м расположено на улице Некрасова. Ранее в нем находилась АТС. В ближайшее время инвестор приступит к разработке концепции. Сумма сделки не уточняется, однако по данным аналитиков она может составлять 500-600 млн рублей.

“Ъ-СПб” писал, что стоимость покупки «Отелями Северной Пальмиры» у «Ростелекома» здания на улице Чехова оценивалась в 430 млн руб.

Подробнее о двух сделках — в материале “Ъ-СПб” «"Отели Северной Пальмиры" собирают комплекс».