Прямая трансляция Недели мужской моды в Париже C 19 по 24 января — на «Коммерсантъ Стиль»

Неделя моды в Париже — глобальное отраслевое мероприятие — в связи с пандемией проходит в диджитал-формате. В течение шести дней «Коммерсантъ Стиль» будет транслировать видеопрезентации, музыкальные клипы, короткометражные фэшн-фильмы, созданные специально для нового сезона. В официальном расписании Недели мужской моды в Париже — 68 брендов и ни одного «живого» шоу.

Откроет Неделю моды в Париже мужской бренд Berluti (в 16 часов по московского времени), а завершится трансляция в воскресенье, 24 января, презентацией марки 1017 ALYX 9SM. В рамках Недели представят свои новые коллекции Louis Vuitton, Dior Homme, Herms и Paul Smith.

Расписание трансляции Парижской недели мужской моды:

19 января

16:00 BERLUTI 17:00 SANKUANZ 18:00 TAAKK 19:30 BLUEMARBLE 20:30 OTEYZA 21:00 AGNES 21:30 KIDILL 22:30 RHUDE

20 января

12:00 ETUDES 13:00 ANGUS CHIANG 14:00 HED MAYNER 15:00 JW ANDERSON 16:00 YOSHIOKUBO 16:30 LGN LOUIS-GABRIEL NOUCHI 18:00 COOL TM 18:30 WALTER VAN BEIRENDONCK 19:30 BASSCOUTUR 20:30 KIDSUPER

21 января

12:00 VALETTE STUDIO 13:30 ISSEY MIYAKE 14:00 EGONLAB. 14:30 RICK OWENS 15:30 SEAN SUEN 16:30 LOUIS VUITTON 17:30 SYSTEM 18:30 BORAMY VIGUIER 19:30 YOHJI YAMAMOTO 21:00 DRIES VAN NOTEN 22:00 LAZOSCHMIDL 22:30 BOTTER

22 января

12:00 AVELLANO 12:30 SULVAM 13:00 KOLOR 14:00 JUUN.J 15:00 MAISON MIHARA YASUHIRO 16:00 DIOR HOMME 17:00 OFFICINE GENERALE 17:30 ERNEST W. BAKER 18:00 PAUL SMITH 18:30 DAVI PARIS 19:30 ISABEL MARANT 21:30 VETEMENTS 22:30 GMBH

23 января

12:00 WALES BONNER 12:30 DOUBLET 13:00 NAMACHEKO 14:00 LOEWE 15:00 ARTURO OBEGERO 16:00 HERMES 17:00 FRANCESCO SMALTO 18:00 HENRIK VIBSKOV 19:00 REESE COOPER 20:00 ANDREA CREWS 20:30 CASABLANCA 21:00 WHITE MOUNTAINEERING 22:00 PHIPPS

24 января