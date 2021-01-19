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Фото: East News

Прямая трансляция Недели мужской моды в Париже

C 19 по 24 января — на «Коммерсантъ Стиль»

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Неделя моды в Париже — глобальное отраслевое мероприятие — в связи с пандемией проходит в диджитал-формате. В течение шести дней «Коммерсантъ Стиль» будет транслировать видеопрезентации, музыкальные клипы, короткометражные фэшн-фильмы, созданные специально для нового сезона. В официальном расписании Недели мужской моды в Париже — 68 брендов и ни одного «живого» шоу.


Откроет Неделю моды в Париже мужской бренд Berluti (в 16 часов по московского времени), а завершится трансляция в воскресенье, 24 января, презентацией марки 1017 ALYX 9SM. В рамках Недели представят свои новые коллекции Louis Vuitton, Dior Homme, Herms и Paul Smith.

Расписание трансляции Парижской недели мужской моды:

19 января


16:00 BERLUTI

17:00 SANKUANZ

18:00 TAAKK

19:30 BLUEMARBLE

20:30 OTEYZA

21:00 AGNES

21:30 KIDILL

22:30 RHUDE

20 января


12:00 ETUDES

13:00 ANGUS CHIANG

14:00 HED MAYNER

15:00 JW ANDERSON

16:00 YOSHIOKUBO

16:30 LGN LOUIS-GABRIEL NOUCHI

18:00 COOL TM

18:30 WALTER VAN BEIRENDONCK

19:30 BASSCOUTUR

20:30 KIDSUPER

21 января


12:00 VALETTE STUDIO

13:30 ISSEY MIYAKE

14:00 EGONLAB.

14:30 RICK OWENS

15:30 SEAN SUEN

16:30 LOUIS VUITTON

17:30 SYSTEM

18:30 BORAMY VIGUIER

19:30 YOHJI YAMAMOTO

21:00 DRIES VAN NOTEN

22:00 LAZOSCHMIDL

22:30 BOTTER

22 января


12:00 AVELLANO

12:30 SULVAM

13:00 KOLOR

14:00 JUUN.J

15:00 MAISON MIHARA YASUHIRO

16:00 DIOR HOMME

17:00 OFFICINE GENERALE

17:30 ERNEST W. BAKER

18:00 PAUL SMITH

18:30 DAVI PARIS

19:30 ISABEL MARANT

21:30 VETEMENTS

22:30 GMBH

23 января


12:00 WALES BONNER

12:30 DOUBLET

13:00 NAMACHEKO

14:00 LOEWE

15:00 ARTURO OBEGERO

16:00 HERMES

17:00 FRANCESCO SMALTO

18:00 HENRIK VIBSKOV

19:00 REESE COOPER

20:00 ANDREA CREWS

20:30 CASABLANCA

21:00 WHITE MOUNTAINEERING

22:00 PHIPPS

24 января


12:00 JIL SANDER

12:30 EMANUEL UNGARO

13:00 UNIFORME

14:30 WOOYOUNGMI

15:30 ZIGGY CHEN

16:00 LUDOVIC DE SAINT SERNIN

17:00 THOM BROWNE

18:00 Y/PROJECT

19:00 LEMAIRE

20:00 ALLED-MARTINEZ

20:30 PIGALLE PARIS 6:30 PM

21:00 1017 ALYX 9SM

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