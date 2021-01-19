Прямая трансляция Недели мужской моды в Париже

Неделя моды в Париже — глобальное отраслевое мероприятие — в связи с пандемией проходит в диджитал-формате. В течение шести дней «Коммерсантъ Стиль» будет транслировать видеопрезентации, музыкальные клипы, короткометражные фэшн-фильмы, созданные специально для нового сезона. В официальном расписании Недели мужской моды в Париже — 68 брендов и ни одного «живого» шоу.
Откроет Неделю моды в Париже мужской бренд Berluti (в 16 часов по московского времени), а завершится трансляция в воскресенье, 24 января, презентацией марки 1017 ALYX 9SM. В рамках Недели представят свои новые коллекции Louis Vuitton, Dior Homme, Herms и Paul Smith.
Расписание трансляции Парижской недели мужской моды:
19 января
16:00 BERLUTI
17:00 SANKUANZ
18:00 TAAKK
19:30 BLUEMARBLE
20:30 OTEYZA
21:00 AGNES
21:30 KIDILL
22:30 RHUDE
20 января
12:00 ETUDES
13:00 ANGUS CHIANG
14:00 HED MAYNER
15:00 JW ANDERSON
16:00 YOSHIOKUBO
16:30 LGN LOUIS-GABRIEL NOUCHI
18:00 COOL TM
18:30 WALTER VAN BEIRENDONCK
19:30 BASSCOUTUR
20:30 KIDSUPER
21 января
12:00 VALETTE STUDIO
13:30 ISSEY MIYAKE
14:00 EGONLAB.
14:30 RICK OWENS
15:30 SEAN SUEN
16:30 LOUIS VUITTON
17:30 SYSTEM
18:30 BORAMY VIGUIER
19:30 YOHJI YAMAMOTO
21:00 DRIES VAN NOTEN
22:00 LAZOSCHMIDL
22:30 BOTTER
22 января
12:00 AVELLANO
12:30 SULVAM
13:00 KOLOR
14:00 JUUN.J
15:00 MAISON MIHARA YASUHIRO
16:00 DIOR HOMME
17:00 OFFICINE GENERALE
17:30 ERNEST W. BAKER
18:00 PAUL SMITH
18:30 DAVI PARIS
19:30 ISABEL MARANT
21:30 VETEMENTS
22:30 GMBH
23 января
12:00 WALES BONNER
12:30 DOUBLET
13:00 NAMACHEKO
14:00 LOEWE
15:00 ARTURO OBEGERO
16:00 HERMES
17:00 FRANCESCO SMALTO
18:00 HENRIK VIBSKOV
19:00 REESE COOPER
20:00 ANDREA CREWS
20:30 CASABLANCA
21:00 WHITE MOUNTAINEERING
22:00 PHIPPS
24 января
12:00 JIL SANDER
12:30 EMANUEL UNGARO
13:00 UNIFORME
14:30 WOOYOUNGMI
15:30 ZIGGY CHEN
16:00 LUDOVIC DE SAINT SERNIN
17:00 THOM BROWNE
18:00 Y/PROJECT
19:00 LEMAIRE
20:00 ALLED-MARTINEZ
20:30 PIGALLE PARIS 6:30 PM
21:00 1017 ALYX 9SM