Роскачество обнаружило нарушения в питьевой воде 65 торговых марок

Роскачество исследовало 206 торговых марок питьевой воды и выявило нарушения в 65 образцах, сообщает организация. У 59 торговых марок выявлены признаки фальсифицированной продукции, отмечается в исследовании.

Максимальные 5 баллов набрали бренды:

BonAqua,

Clever,

Honey kid,

Valio,

«Агуша»,

«Акварус»,

«Архыз»,

«Бабушкино лукошко»,

«Белые Росы»,

«Ваш выбор»,

«Ваша вода»,

«Волна Байкала»,

«Горячеключевской кристальный стиль»,

«Данай»,

«Кристальная»,

«Лель»,

«О`кей»,

«То, что надо!»,

«ФрутоНяня»,

«Черноголовка Бэйби».

«У пяти торговых марок несоответствия действующему техрегламенту ТР ЕАЭС 044/2017, имеющему обязательную силу с 31 декабря 2021 года, у 59 торговых марок выявлены признаки фальсифицированной продукции, у одной торговой марки — несоответствия как обязательным требованиям, так и признаки фальсификации»,— говорится в сообщении.

Кроме того, этикетка половины товаров содержит информацию, способную ввести потребителя в заблуждение (указание на натуральность, экохарактеристики и прочее). Также в питьевой воде четырех торговых марок выявлены несоответствия техрегламенту ЕАЭС по сумме нитратов или нитритов.

В одном образце обнаружен остаточный хлор, еще в одном — повышенное содержание марганца. 60 нарушений из 65 связано с достоверностью маркировки. 40 торговых марок минеральной воды содержали указание на группы минерализации, но были изготовлены не по ГОСТу. В двух образцах минеральной лечебно-столовой воды обнаружена нехватка сульфат-иона.