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Роскачество обнаружило нарушения в питьевой воде 65 торговых марок

Роскачество исследовало 206 торговых марок питьевой воды и выявило нарушения в 65 образцах, сообщает организация. У 59 торговых марок выявлены признаки фальсифицированной продукции, отмечается в исследовании.

Максимальные 5 баллов набрали бренды:

  • BonAqua,
  • Clever,
  • Honey kid,
  • Valio,
  • «Агуша»,
  • «Акварус»,
  • «Архыз»,
  • «Бабушкино лукошко»,
  • «Белые Росы»,
  • «Ваш выбор»,
  • «Ваша вода»,
  • «Волна Байкала»,
  • «Горячеключевской кристальный стиль»,
  • «Данай»,
  • «Кристальная»,
  • «Лель»,
  • «О`кей»,
  • «То, что надо!»,
  • «ФрутоНяня»,
  • «Черноголовка Бэйби».

«У пяти торговых марок несоответствия действующему техрегламенту ТР ЕАЭС 044/2017, имеющему обязательную силу с 31 декабря 2021 года, у 59 торговых марок выявлены признаки фальсифицированной продукции, у одной торговой марки — несоответствия как обязательным требованиям, так и признаки фальсификации»,— говорится в сообщении.

Кроме того, этикетка половины товаров содержит информацию, способную ввести потребителя в заблуждение (указание на натуральность, экохарактеристики и прочее). Также в питьевой воде четырех торговых марок выявлены несоответствия техрегламенту ЕАЭС по сумме нитратов или нитритов.

В одном образце обнаружен остаточный хлор, еще в одном — повышенное содержание марганца. 60 нарушений из 65 связано с достоверностью маркировки. 40 торговых марок минеральной воды содержали указание на группы минерализации, но были изготовлены не по ГОСТу. В двух образцах минеральной лечебно-столовой воды обнаружена нехватка сульфат-иона.

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