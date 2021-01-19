Роскачество обнаружило нарушения в питьевой воде 65 торговых марок

Роскачество исследовало 206 торговых марок питьевой воды и выявило нарушения в 65 образцах, сообщает организация. У 59 торговых марок выявлены признаки фальсифицированной продукции, отмечается в исследовании.
Максимальные 5 баллов набрали бренды:
- BonAqua,
- Clever,
- Honey kid,
- Valio,
- «Агуша»,
- «Акварус»,
- «Архыз»,
- «Бабушкино лукошко»,
- «Белые Росы»,
- «Ваш выбор»,
- «Ваша вода»,
- «Волна Байкала»,
- «Горячеключевской кристальный стиль»,
- «Данай»,
- «Кристальная»,
- «Лель»,
- «О`кей»,
- «То, что надо!»,
- «ФрутоНяня»,
- «Черноголовка Бэйби».
«У пяти торговых марок несоответствия действующему техрегламенту ТР ЕАЭС 044/2017, имеющему обязательную силу с 31 декабря 2021 года, у 59 торговых марок выявлены признаки фальсифицированной продукции, у одной торговой марки — несоответствия как обязательным требованиям, так и признаки фальсификации»,— говорится в сообщении.
Кроме того, этикетка половины товаров содержит информацию, способную ввести потребителя в заблуждение (указание на натуральность, экохарактеристики и прочее). Также в питьевой воде четырех торговых марок выявлены несоответствия техрегламенту ЕАЭС по сумме нитратов или нитритов.
В одном образце обнаружен остаточный хлор, еще в одном — повышенное содержание марганца. 60 нарушений из 65 связано с достоверностью маркировки. 40 торговых марок минеральной воды содержали указание на группы минерализации, но были изготовлены не по ГОСТу. В двух образцах минеральной лечебно-столовой воды обнаружена нехватка сульфат-иона.