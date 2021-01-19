Умер бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев

Телевизионный журналист Игорь Выхухолев умер в возрасте 66 лет, сообщила его дочь Мария Выхухолева. По ее словам, причиной смерти стали проблемы с сердцем. В 1992–1996 годах господин Выхухолев был постоянным ведущим программы «Время» на ОРТ.

«Папа умер вечером 18 января»,— сказала Мария Выхухолева ТАСС.

Игорь Выхухолев родился в Москве в 1955 году. В 1978 году окончил Институт стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, до 1981 года работал в агентстве печати «Новости», потом перешел в редакцию информационных программ Гостелерадио СССР на должность редактора программы «Время».

С 1991 года работал комментатором, с 1992-го вел информационные программы телекомпании «Останкино». В 2005-м стал шеф-редактором ночного и утреннего вещания Дирекции информационных программ «Первого канала», в 2006 году перешел в ВГТРК.