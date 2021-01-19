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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Свердловской области 378 новых случаев заболевания COVID-19, 18 пациентов скончались

В Свердловской области за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 378 человек, еще 18 пациентов скончались, сообщил источник “Ъ-Урал”.

За весь период пандемии COVID-19 в регионе заразились 65 970 человек. Из них больше 58 тысяч уже выздоровели, 1839 пациентов скончались.

Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 18 января. Вакцинация от коронавируса началась в конце 2020 года. В первую очередь она охватывает медиков и педагогов. Свердловские власти ожидают, что к марту в область поступит не менее 500 тыс. доз вакцины «Спутник V». При этом эксперты отнесли Свердловскую область к регионам с ограниченной доступностью к массовой вакцинации от COVID-19. По данным на 15 января в Свердловской области прививки от COVID-19 поставили уже больше 12 тысяч человек.

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