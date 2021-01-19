Для расчистки снега в Краснодарском крае задействовали 702 машины

Дорожные службы Краснодарского края задействовали 702 спецмашины для уборки снега и обработки противогололедной смесью дорог региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Власти Кубани отмечают, что особое внимание на трассах края уделяют ликвидации гололеда. За сутки в регионе израсходовали почти 4 тыс. тонн противогололедных материалов.

Несмотря на продолжающиеся снегопады, проезд на дорогах Краснодарского края был обеспечен по всем маршрутам, автобусное сообщение не прерывалось.

По данным администрации региона, снег за последние сутки шел в отдельных юго-восточных, южных, центральных районах, на Черноморском побережье, в горном кластере Сочи и в Краснодаре. В целом, на Кубани наблюдается понижение температуры. Так, в Староминском районе столбик термометра опускался до -17 градусов, в Мостовском – до -15. Высота снежного покрова в отдельных муниципалитетах достигает 31 см.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 17 января, в Краснодарском крае выпала треть среднемесячной нормы осадков. Сильный снег и дождь наблюдались во всех районах Кубани. В отдельных территориях выпало до 37 мм осадков. На региональных трассах снег расчищали порядка 750 единиц техники.

Алексей Белянин