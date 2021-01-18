На Кубани выпала треть среднемесячной нормы осадков

Вчера, 17 января, в Краснодарском крае выпала треть среднемесячной нормы осадков. Сильный снег и дождь наблюдались во всех районах Кубани. В отдельных территориях выпало до 37 мм осадков. На региональных трассах снег расчищали порядка 750 единиц техники.

«Погода снова проверяет на прочность нашу систему ЖКХ и все оперативные службы края. Такого снегопада на Кубани не было давно. По докладам оперативного штаба техника на дорогах работает и продолжит работать в круглосуточном режиме, аварии ликвидируют. Пишите в комментариях, если где-то есть серьезные заторы, или в доме отключили тепло, свет. Все обращения службы постараются оперативно отработать. И самое главное, воздержитесь сегодня от поездок на личном автотранспорте, это небезопасно», - написал в социальных сетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Василий Хитрых