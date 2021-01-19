На Дону будут работать 83 прививочных кабинета для вакцинации от COVID-19

В Ростовской области количество прививочных кабинетов увеличили с 12 до 83, сообщает пресс-служба информационной политики правительства региона. Это связано с изменением и расширением показаний к прививке от коронавируса, особенно для лиц старше 60 лет.

«Для проведения вакцинации можно обратиться в регистратуру поликлиники по месту жительства, указать свои данные — и при поступлении вакцины в поликлинику человека пригласят на вакцинацию»,— говорится в сообщении. Отмечается, что всего в регион доставлено более 13,5 тыс. доз вакцины. Сейчас они распределяются по городам.

Напомним, что вакцинация проводится пока только в семи городах Ростовской области: в Ростове, Азове, Батайске, Волгодонске, Новочеркасске, Новошахтинске и Шахтах. К концу января вакцина начнет поступать в районы. Прививку от коронавируса может сделать совершеннолетний житель области, который не имеет медицинских противопоказаний.

Наталья Шинкарева