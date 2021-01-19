Удмуртия поделится опытом регулирования цен с другими регионами

Удмуртия поделится опытом регулирования цен на потребительском рынке с другими регионами России. Коллеги из Свердловской и Нижегородской областей обратились с этой целью в минпромторг республики после рабочей встречи президента страны Владимира Путина с Александром Бречаловым, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«В частности, речь идет про организацию работы по мониторингу цен с муниципальными образованиями, обмен информацией между контрольными органами, взаимодействие с общественными объединениями, организацию горячих линий, а также работу координационного совета при правительстве республики»,— отметил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.

Ранее сообщалось, что соглашения о стабилизации цен на продукты подписали 2,23 тыс. или 64,8% объектов торговли Удмуртии. Напомним, что в декабре 2020 года премьер республики Ярослав Семенов сформировал координационный совет, который ежедневно сверяет информацию по росту цен на продукты.