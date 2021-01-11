11 января, понедельник
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Почти 65% объектов торговли Удмуртии подписали соглашения о стабилизации цен

Соглашения о стабилизации цен на продукты подписали 2,23 тыс. или 64,8% объектов торговли Удмуртии. Об этом заявил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев на аппаратном совещании.

Напомним, что в декабре 2020 года премьер Удмуртии Ярослав Семенов сформировал координационный совет, который ежедневно сверяет информацию по росту цен на продукты. В него вошли члены правительства, представители министерств, надзорных и антимонопольных органов, торговых сетей, Удмуртстата, Удмуртпотребсоюза и общественность.

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