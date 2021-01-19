ММК сохраняет лидерство в сегменте проката с покрытиями

Ведущий отраслевой журнал «Металлоснабжение и сбыт» опубликовал традиционный рейтинг ведущих металлургических компаний по итогам II полугодия 2020 года. Магнитогорский металлургический комбинат вновь признан лучшим российским производителем оцинкованного и окрашенного проката.



Группа ММК – крупнейший в России поставщик оцинкованного проката, ежегодно компания реализует на рынке порядка 1,3 млн тонн данной продукции. К основным потребителям оцинкованной продукции комбината относятся строительный сектор и автомобилестроение. Два основных вида продукции Группы ММК в этом сегменте – горячеоцинкованный и электрооцинкованный прокат. Горячеоцинкованный прокат используется в производстве профлиста и других строительных конструкций, автомобилестроении и в качестве подката для производства окрашенного проката. Эта продукция комбината представлена широким марочным сортаментом и ассортиментом классов покрытия.

Последние три года Группа ММК предлагает потребителям новый продукт – электрооцинкованный прокат, производимый на площадке ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод». Эта продукция имеет более высокие показатели адгезии к лакокрасочному покрытию и улучшенные показатели свариваемости. Таким образом, Группа ММК имеет в настоящий момент самые широкие возможности по нанесению цинкового покрытия в России – от 30 до 600 г/м – и может удовлетворить любую потребность рынка.

Также Группа ММК удерживает позиции крупнейшего производителя проката с полимерным покрытием. Ключевой потребитель такой продукции – строительная отрасль, где ее используют в качестве подката для производства металлочерепицы, профнастила и сэндвич-панелей. Две производственные площадки Группы в Магнитогорске и Лысьве предлагают широчайший сортамент проката с полимерным покрытием от эконом- до премиум-сегмента. Особое место занимают два премиальных нишевых продукта – прокат с глубоко матовым сморщенным покрытием (текстурированный прокат с крупной и средней текстурой), а также прокат нового поколения под брендом SteelArt (аналог широко известного бренда PrinTech). В числе преимуществ этих премиальных продуктов ММК – повышенная стойкость к коррозии и механическим повреждениям, длительное сохранение декоративных свойств, широкий выбор металлоосновы, высокая экологичность и возможность имитации натуральных материалов.

Помимо этого, в рейтинге журнала «Металлоснабжение и сбыт» по итогам II полугодия 2019 года ПАО «ММК» вошло в тройку ведущих производителей листового проката. Также в рейтинге присутствуют еще две компании Группы ММК: Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» оказался в тройке лидеров среди производителей метизной продукции, а ООО «Торговый дом ММК» – в пятерке лучших торговых домов металлургических комбинатов.

Рейтинг лучших российских производителей и трейдеров продукции из черных и цветных металлов за II полугодие 2020 года составлен журналом «Металлоснабжение и сбыт» на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности компаний. При определении лучших компаний учитывались следующие критерии: динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств, открытость в предоставлении информации.

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»