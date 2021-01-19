Семь ярославских музеев вошли в число лучших на маршруте Золотое кольцо

В список лучших на маршруте «Золотое кольцо» России вошли семь музеев Ярославской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В шорт-лист, составленный союзом городов «Золотого кольца» и национальной ассоциацией информационно-туристских организаций включены музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха» в Ярославском районе, интерактивный музей «Шоу-макет Золотое кольцо» и Ярославский художественный музей в городе Ярославле, музей-заповедник «Ростовский кремль» в Ростове Великом, музей-заповедник в городе Переславле-Залесском, музей кожевенного ремесла и музей гидроэнергетики в Угличе.

Составители рейтинга отметили, что одна из основных целей проведенного отбора – оценка возможности привлечения в музеи «Золотого кольца» зарубежных туристов. В частности, среди критериев оценки музеев были наличие в них экскурсий и аудиогидов на иностранных языках.

"Ъ-Ярославль" сообщал, что 17 января исполнилось 50 лет запуску по маршруту «Золотое кольцо» первых туристических групп. Тогда этот маршрут включал в себя восемь городов: Сергиев Посад, Ярославль, Владимир, Суздаль, Иваново, Кострома, Переславль-Залесский и Ростов Великий. Позднее в состав «Золотого кольца» был включен Углич.

Антон Антонов