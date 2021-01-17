Маршруту «Золотое кольцо» исполнилось 50 лет

17 января исполнилось 50 лет запуску туристического маршрута «Золотое кольцо», сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в соцсети «Вконтакте». Глава региона напомнил, что ровно 50 лет назад, 17 января 1971 года в маршрут по восьми древним российским городам отправилась первая туристическая группа.

«С тех пор миллионы людей успели проехать по Золотому кольцу и почувствовать очарование этой земли»,— написал господин Миронов.

Губернатор предложил жителям области вспомнить и рассказать о своих любимых местах маршрута «Золотое кольцо», столицей которого является город Ярославль. Делиться своими воспоминаниями он предложил в соцсетях под хэштегом #МоеЗолотоеКольцо. По словам главы региона, это поможет туристам открыть для себя новые места знаменитого исторического маршрута. Дмитрий Миронов рассказал о своем любимом месте в Ярославле.

«Мое любимое место — Волжская набережная и Стрелка. И зимой, и летом — это удивительное место силы и спокойствия. Точка слияния двух древних рек. Сюда всегда хочется вернуться»,— поделился губернатор.

Антон Антонов