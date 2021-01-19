Порог заболеваемости ОРВИ и гриппа превышен в 32 российских регионах

В России в 32 из 85 регионов и 12 центральных городах превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщил Роспотребназдор. В этом сезоне от гриппа привились 59% россиян (85,9 млн человек).

«За вторую неделю 2021 года было обследовано 17 725 человек с признаками ОРВИ, всего проведено 67 506 исследований. Доля положительных находок составила 1,5% от числа исследований,— говорится в сообщении ведомства.

Большинство из заболевших — россияне старше 15 лет. «Среди лиц старше 15 лет недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в 59 субъектах РФ»,— уточняется в сообщении.

В декабре 2020 года эпидемические пороги заболеваемости были превышены в 42 регионах страны. Привились от гриппа на тот момент более 67 млн россиян.

Поможет ли пандемия COVID-19 уничтожить грипп— в материале “Ъ” «Убийственный союзник».