К февралю в Петербурге ожидается до 110 тыс. активных больных COVID-19

Кривая изменения числа активных больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Петербурге дает оценку в 110 тыс. человек к февралю. Об этом заявил проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков — руководитель рабочей группы, создающей по заказу Минздрава РФ математические модели распространения коронавируса, сообщает «Фонтанка.ру».

По словам господина Боровкова, пессимистичная кривая предполагала 146 тыс. активных больных уже в районе 30 января. Пока в Петербурге был локальный пик — 12 января 2021 года количество таких пациентов достигло 103 735, а в последующие дни это число начало уменьшаться. При этом, отмечает эксперт, в последние дни число активных больных в Петербурге снижается.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что коэффициент распространения COVID-19 в Петербурге достиг максимума с ноября 2020 года.