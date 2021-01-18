Коэффициент распространения COVID-19 в Петербурге достиг максимума с ноября

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в целом по РФ в понедельник, 18 января, снизился, однако в Петербурге показатель достиг максимальных значений с ноября. Такая же ситуация наблюдается в Подмосковье. Об этом со ссылкой на данные федерального штаба по борьбе с пандемией и собственные расчеты сообщает ТАСС.

В частности, если в России коэффициент снизился с 1,06 до 1,01, то в Петербурге он, наоборот, увеличился до 1,1, что для города стало максимумом с 30 ноября.

Коэффициент распространения COVID-19 показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до того, как будет изолирован. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию введенных весной 2020 года ограничительных мер. Сейчас коэффициент применяется, в том числе, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент на территории этой страны в течение недели не превышает 1.