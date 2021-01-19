«Газпром» выиграл иск к «Молдовагазу» о возвращении почти $250 млн долга

Международный арбитраж при Торгово-промышленной палате РФ удовлетворил иск «Газпрома» о взыскании с «Молдовагаза» $246,4 млн задолженности за поставки газа, сообщает ТАСС со ссылкой на меморандум к новому выпуску бондов «Газпрома». Решение было вынесено 17 сентября 2020 года.

«Газпром» сообщил об иске к «Молдовагазу» в феврале 2020 года, информация о нем была указана в отчете по РСБУ за IV квартал 2019 года. Иск касался поставок газа из России в Молдавию в 2017 году. Представитель ответчика сообщал РБК, что сумма долга перед «Газпромом» равна долгу «Тираспольтрансгаза», поставляющего газ в непризнанное Приднестровье.

Общая сумма долга «Молдовагаза» перед «Газпромом» по состоянию на ноябрь 2020 года оценивалась в $7,24 млрд, передавал ТАСС сообщение пресс-службы «Молдовагаза». По ее утверждению, $6,68 млрд из них — это задолженность, накопленная Приднестровьем. «Молдовагаз» отметила, что регион накапливает долги из-за заниженных потребительских тарифов.