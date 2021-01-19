АСВ недоплатило кредиторам

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) по итогам 2020 года достигло рекордного результата по доле удовлетворенных требований кредиторов ликвидированных банков, которая приблизилась к 50%. Вместе с тем всего на выплаты кредиторам за прошлый год было направлено 74 млрд руб. против более 100 млрд руб. годом ранее. Ликвидация банков — дорогостоящая и долгосрочная процедура, которая зачастую осложняется выводом активов за рубеж.

Агентство по страхованию вкладов по итогам 2020 года повысило средний размер удовлетворения требований кредиторов до 48,1% (рост на 2,8 процентных пункта), сообщила госкорпорация. Требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 68,1%, второй очереди — на 36,7%, третьей очереди — на 32,7%. По итогам 2019 года эти показатели составляли 67,1%, 36,4% и 26,7% соответственно. При этом в ушедшем году на расчеты с кредиторами 271 ликвидируемого банка (свыше 179,7 тыс. юридических и физических лиц) госкорпорация потратила более 73,6 млрд руб. Вместе с тем в 2019 году АСВ выплатило 185 тыс. кредиторов 255 ликвидируемых банков 100,3 млрд руб.

По данным на начало 2021 года, АСВ осуществляло функции ликвидатора в 354 кредитных организациях. В 2019 году АСВ на ликвидацию банков потратило 21,7 млрд руб. (на 11% меньше, чем годом ранее), говорится в годовом отчете. Данных за 2020 год пока нет. Всего АСВ завершило 357 ликвидаций, с 2004 года количество ликвидационных процедур банков составляет 711. В последнее время количество новых банков, поступающих на ликвидацию в АСВ, сокращалось с 53 в 2018 году до 9 в 2020 году.

Как пояснили в агентстве, рост показателя достигнут за счет продолжающейся работы по повышению эффективности ликвидационных процедур, в частности, за счет продажи имущества ликвидируемых финансовых организаций на более ранних этапах, а также за счет активной работы с должниками, в том числе по заключению мировых соглашений. Кроме того, в 2020 году получила развитие тенденция предоставления аффилированными с банками лицами денежных средств для расчетов со всеми кредиторами банков-банкротов. В АСВ отмечают, что объем средств, направляемых на удовлетворение требований кредиторов, зависит от множества факторов. Однако показатель удовлетворения требований кредиторов при этом продолжает расти.

«Улучшение результатов отражает рост качества взыскательной работы АСВ, а также снижение масштабов недобросовестной банковской деятельности на рынке»,— считает партнер Deloitte, руководитель направления по оказанию услуг финансовым институтам Екатерина Трофимова.

Зачастую в преддверии отзыва лицензии из банка выводится значительный объем активов, в результате чего реальная стоимость активов на дату начала конкурсного производства может составлять незначительную часть его обязательств, говорит старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. АСВ оспаривает в суде сомнительные сделки, а также сделки по выводу активов, но взыскание денежных средств по подобным судебным делам — длительный и трудоемкий процесс, говорит он. «Во-первых, часто эти активы находятся в иностранной юрисдикции, что осложняет их изъятие. Во-вторых, ко времени начала исполнительного производства должники банка могут становиться полностью неплатежеспособными»,— указывает господин Лопатин.

Средний срок завершения банкротства банка стремится за пределы пяти лет, оценивает руководитель направления «Банкротство» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. Полностью требования кредиторов практически не удовлетворяются — средняя доля повышается, но далека от 40–50%, отмечает он. Ликвидация банка — это крайне дорогостоящий процесс, указывает эксперт, но он остается предметом для критики в отношении АСВ, поскольку агентству фактически больше позволено, чем другим игрокам при банкротстве. «В лице АСВ судья всегда перед собой видит государственный интерес»,— полагает господин Пермяков.

Ольга Шерункова