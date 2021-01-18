Ивана Голунова расспросили о полицейских

Иван Голунов начал давать показания по делу полицейских, которые летом 2019 года задержали его по обвинению в попытке сбыта запрещенных веществ. Допрос корреспондента «Медузы» проходил в Мосгорсуде. На скамье подсудимых пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Западному округу. Их обвиняют в превышении полномочий и фальсификации доказательств. За допросом Ивана Голунова в Мосгорсуде следил корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

Мосгорсуд допрашивал Ивана Голунова без малого три часа. Журналист «Медузы» в первые минуты растерялся. Голос у репортера немного дрожал, но по ходу допроса стал более уверенным. По словам Голунова, 6 июня 2019 года неподалеку от Цветного бульвара он услышал в спину окрик: «Стоять!» Репортер обернулся и увидел, как в нему бегут двое крепких мужчин в гражданской одежде, ими оказались оперативники Денис Коновалов и Роман Феофанов. На их вопрос, есть ли у Голунова с собой наркотики, тот ответил отрицательно.

На него надели наручники и отвезли в управление МВД по Западному округу столицы для досмотра. Там репортера заставили раздеться, а когда очередь дошла до его рюкзака, там непонятно как оказались наркотики, заявил Иван Голунов: «Когда с меня сняли наручники, рюкзак поставили на стул у стола. Я старался его контролировать, но мог что-то и упустить. При открытии рюкзака я увидел, что там сверху лежит какой-то пакетик с цветными шариками, желто-зелеными. Я, собственно, сказал, что это не мое, у меня такого не было, что тут мне решили подкинуть что-то».

Затем полицейские захотели взять отпечатки пальцев Ивана Голунова. Однако тот заявил, что без адвоката ни в чем участвовать не будет, и если правоохранителям что-то надо, они могут его отнести на руках. За это, по словам журналиста, оперативник Максим Уметбаев дважды ударил его в висок. Полицейские применили насилие и после того, как репортер прошел медицинское освидетельствование. В кабинете врача он буквально вцепился в скамью, однако оперативники силой вывели его наружу, заявил Голунов: «Сергалиев и Феофанов пытались поднять меня с лавочки, начали давить на костяшки пальцев, чтобы я расслабил руки и отпустил лавочку. От боли я действительно разжал руки. Они меня потащили к выходу. Роман Феофанов зажал мне шею рукой, так меня стал тащить. Я пытался там зацепиться за какие-то предметы мебели, за угол стены, они все это быстро пресекали».

Позднее полицейские отвезли Ивана Голунова в его квартиру, где, по его словам, после нескольких манипуляций в шкафу нашли весы и еще один пакет с наркотиками. Впрочем, эти подробности на допросе в Мосгорсуде почему-то совсем не заинтересовали подсудимых. Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Роман Феофанов вообще не стали ни о чем спрашивать журналиста. Несколько вопросов задал бывший оперативник Акбар Сергалиев, но судья практически все их снял как повторяющиеся.

Предполагаемый организатор задержания репортера Игорь Ляховец начал было спрашивать, какое у Голунова образование и где он работает, но судья также его осадил. На это бывший полицейский разочарованно ответил, что иначе им не доказать свою невиновность: «Единственнымйвариант доказать обратное, что мы не те плохие парни, которыми насвыставляют, а для этого мне нужно изобличить истинное лицо. И все эти вопросы помогут показать, что товарищ Голунов — не та личность, за которую себя выдает. Ему образ нарисовали человека-правдоруба. Я хочу доказать иное, что он таким не является».

Судья Сергей Груздев после речи Игоря Ляховца заявил, что цель судебного процесса — не опорочить Ивана Голунова, а опровергнуть предъявленное бывшим полицейским обвинение. После этого заседание закончилось. Корреспондент «Медузы» продолжит давать показания 20 января.