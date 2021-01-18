В Краснодаре таксист расстрелял пассажиров из травматического пистолета

В Краснодаре полиция проводит проверку по факту конфликта на улице Янковской, который закончился стрельбой из травматического оружия и ранением двух человек. Инцидент произошел вечером 16 января. Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на официального представителя УМВД России по Краснодару Артема Коноваленко.

По версии МВД, водитель такси прибыл по заявке, где его ожидали двое пассажиров с признаками алкогольного опьянения. Таксист отказался выполнять заказ, из-за чего между мужчинами произошла потасовка. Во время драки водитель применил травматический пистолет. Пассажиры получили различные травмы, один из них находится в больнице. В полиции отметили, что у водителя было разрешение на оружие.

Как писал "Ъ-Кубань", 20 августа на улице Ставропольской в районе Вишняковского рынка. Очевидцы сняли на видео, после чего выложили в социальные сети фрагмент разборки между молодыми людьми с применением огнестрельного оружия.

Наталья Решетняк