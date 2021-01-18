«Темные времена все ближе»

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал реакцию Запада на ситуацию вокруг Алексея Навального и попросил прекратить «дипломатическое хамство». Он считает, что своей критикой зарубежные политики отвлекают внимание от собственного либерального кризиса. 18 января оппозиционер Алексей Навальный был арестован на 30 суток по решению выездного судебного заседания, которое проходило в отделе полиции в подмосковных Химках. США и большинство стран Европы призвали Кремль немедленно освободить оппозиционера. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает происходящее серьезным кризисом российской модели государственного управления.

К уголовным делам против Алексея Навального применим следующий тезис: все это действо не имеет никакого отношения к юриспруденции. По большому счету, это никогда не скрывалось. Так было в случае с «Кировлесом», Yves Rocher и иными «страшными» преступлениями, которые, по версии российский Фемиды, совершил Алексей Анатольевич.

В свое время официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин вывел следующую формулу: Навальный дразнит, «кусает» власть, дальше понятно — именно за это он и страдает. Это было сказано более семи лет назад. Сейчас мы видим повторение сценария, естественно, с рядом существенных изменений.

Хотя главное остается незыблемым — решение сидеть или нет оппозиционному российскому политику принимается не в суде, а в более высоких инстанциях. Нет, конечно, официально это не так, но негласно считается иначе. И зависит это от целой совокупности факторов, главным из которых является общественная реакция как в России, так и за рубежом. Но об этом позже.

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А сейчас все-таки нельзя не сказать о самой драматургии, организации «спектакля». Кто говорит, что не было плана встречи «берлинского пациента», тот категорически не прав. Ответственные товарищи потрудились на славу. Здесь есть все: и перелет из одного аэропорта в другой, политическая презентация Ольги Бузовой — большой фарс вместо реальной политики. А чего стоит фраза пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что он не знает, где его (непонятно, кого) задержали. И, наконец, сам фигурант под портретом Генриха Ягоды. Сталинский нарком с немым укором молча взирает на потомков. Действительно, при нем бы не церемонились. Но, как говорится, лиха беда начало. Неужели совпадение? Не верится, что и такое специально придумали для пущей острастки. Впрочем, мы отвлеклись.

Итак, что же отличает нынешнюю ситуацию от предыдущих эпизодов? Это в первую очередь солидарная международная реакция. Навальный — это уже фигура мирового масштаба. Раньше такого не было. Запад в едином порыве требует его отпустить. Менее чем за сутки он уже стал «узником совести», политическим заключенным. И вот министр иностранных дел Сергей Лавров вынужден посвятить «пациенту» немалую часть своей пресс-конференции: «Чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития».

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Не на реакцию ли Запада надеялся штаб Навального, принимая решение о возвращении? Если так, то зря, не нужно на них рассчитывать. Что касается внутренней реакции, темные времена все ближе. И Генрих Ягода в отделе химкинской полиции тому прямое подтверждение. Законность уступает место политической целесообразности. Да и не только политической, но и любой другой. Система шлет сигнал: ей нельзя ни в чем противоречить, нужно только подчиняться — не лучший тренд.