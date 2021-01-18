Глава Ростовского района опроверг слухи о своей отставке

Глава Ростовского района Ярославской области Сергей Шокин опроверг появившиеся сегодня в региональных СМИ сообщения о том, что он уходит в отставку, сообщило сетевое издание «Яррновости».

Ранее в ярославских СМИ сообщалось, Сергей Шокин, находящийся сейчас в очередном отпуске, после него не выйдет на работу.

«С 25 января я выхожу на работу. Планов покидать пост у меня пока нет»,— цитируют «Ярновости» господина Шокина.

Сергей Шокин занимает должность главы Ростовского района с 2018 год. До него главой района был Алексей Константинов, который после избрания в состав Ярославской областной Думы занял должность председателя облдумы.

"Ъ-Ярославль" сообщал, что 30 декабря Алексей Константинов погиб в дорожно-транспортном происшествии на дороге в Тверской области. Туда он на личном автомобиле отправился на новогодние праздники.

Антон Антонов