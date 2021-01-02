В Ярославле простились с погибшим в ДТП председателем областной думы

Сегодня, 2 января в Успенском соборе Ярославля прошла церемония прощания с погибшим в ДТП председателем Ярославской областной думы Алексеем Константиновым, сообщили в пресс-службе областной думы. Траурная церемония началась с отпевания, после которого состоялась гражданская панихида.

В Успенский собор на прощание с Алексеем Константиновым пришли его родные и близкие, коллеги и друзья. На прощальной церемонии присутствовали губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, председатель регионального правительства Дмитрий Степаненко, сенатор от Ярославской области Сергей Березкин, заместители председателя облдумы, депутаты, члены правительства области, мэр Ярославля Владимир Волков и руководители районов и городских округов области.

По информации пресс-службы, похоронят Алексея Константинова завтра, 3 января, в городе Кимры Тверской области. Траурные похоронные мероприятия там начнутся в 9 часов,

Председатель ярославской облдумы Алексей Константинов погиб в ДТП 30 декабря на автотрассе Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск в Калязинском районе Тверской области. Авария произошла около 14 часов. Алексей Константинов ехал на личным автомобиле в Тверскую область, где собирался остаться на новогодние праздничные дни. По данным пресс-службы облдумы, он был с рабочей поездкой в Ростовском районе. После завершения рабочей поездки, председатель думы отпустил водителя служебной машины, и на личном автомобиле поехал в Тверскую область.

На трассе произошло лобовое столкновение автомобиля Алексея Константинова Hyundai New Santa Fe и автомобиля Mazda CX-7, которым управляла 37-летняя женщина. Алексей Константинов погиб на месте ДТП. Во время ДТП его автомобиль получил сильные повреждения, и спасателям пришлось разрезать кузов машины, чтобы извлечь тело погибшего. Вторая машина от удара загорелся. Женщина, находившаяся за рулем второго автомобиля была госпитализирована в больницу, где позднее скончалась от полученных травм.

Алексею Константинову было 56 лет. Председателем Ярославской областной думы он стал в сентябре 2018 года. До этого он был главой администрации Ростовского района Ярославской области.

Антон Антонов