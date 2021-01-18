Жителей Ставрополя попросили не окунаться в проруби на Крещение

Власти Ставрополя рекомендовали местным жителям воздержаться от погружений в купели на Крещение. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба администрации города.

Напомним, в ночь с 18 на 19 января православные верующие отмечают Крещение. «В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой массовые купания отменены. Призываем соблюдать меры предосторожности и воздержаться от погружения в водоемы и посещения мест скопления людей»,— сказано в сообщении администрации.

Как ранее сообщал “Ъ”, от крещенских прорубей из-за пандемии коронавируса отказались большинство регионов.

Кристина Федичкина