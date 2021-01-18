На карантин из-за коронавируса и ОРВИ в Петербурге закрыты 24 школьных класса

По состоянию на 18 января из-за выявленных случаев коронавируса и ОРВИ на дистанционный режим обучения в Петербурге переведены 24 класса в семи школах. По причине болезни в образовательных учреждениях отсутствуют 980 детей — 0,2% от общего числа обучающихся. Используя смешанный формат, учатся более 8,5 тыс. школьников. Об этом сообщили в комитете по образованию Петербурга.

Что касается детских садов, то ситуация с ними остается спокойной — на карантин закрыта лишь одна группа в одном учреждении.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге предложили ввести доплаты для учителей, заболевших COVID-19.