Депутаты от Партии роста предложили ввести доплаты для учителей, заболевших COVID-19

Депутаты петербургского Заксобрания от Партии роста Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко предложили решить вопрос о доплатах педагогам, заболевших коронавирусом на работе. Кроме того, они просят разобраться с выплатами педагогам по больничным листам. Соответствующее обращение они направили вице-губернатору Петербурга Ирине Потехиной.

В настоящее время преподаватели никаких компенсаций, в случае заболевания коронавирусной инфекцией, не имеют. Кроме того, при исчислении среднего заработка по больничным листам исключаются надбавки за классное руководство.

Депутаты просят совместно с представителями фонда социального страхования разобраться в данной ситуации.