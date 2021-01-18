Туркменистан зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

Минздрав Туркменистана зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований Спутник V на территории Туркменистана»,— говорится в сообщении.

Ранее вакцина была зарегистрирована по ускоренной процедуре в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае.

Об отношении к российской вакцине в мире — в материале “Ъ” «"Спутник" вышел на орбиту».