В Сочи около 1000 мини-гостиниц в 2021-2022гг. получат «звезды»

В Сочи около 1000 мини-гостиниц и частных гостевых домов пройдут процедуру классификации в соответствии с новыми требованиями федерального законодательства. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

С 1 января 2021 года вступило в силу постановление Правительства РФ, обязующее средства размещения вместимостью от 15 номеров пройти процедуру обязательной классификации с присвоением категории «звездности». С 2022 года сертификаты о присвоении категории будут обязаны получить гостиницы с фондом менее 15 номеров. За неисполнение требований о прохождении процедуры обязательной классификации владельцев средств размещения ждут административные наказания и штрафы.

«Путем присвоения звезд малым средствам размещения мы сможем в целом повысить уровень сервиса на курорте, приблизить деятельность этих объектов к высоким международным стандартам и увеличить поток внутреннего и въездного туризма», – прокомментировал главы города Сочи Владимир Пушкарев.

Кроме того, благодаря новым требованиям городская администрация надеется легализовать частный гостиничный бизнес, сделать работу малых предприятий отрасли более прозрачной и подотчетной контролирующим органам, увеличить поступление налогов в муниципальный и краевой бюджет.

Ранее требование об обязательной классификации средств размещения распространялись только на отели с фондом 50 и более номеров. В период подготовки к проведению зимней Олимпиады 2014 г. и Чемпионата мира по футболу в Сочи сертификаты о присвоении категории получили боле 1,5 тыс. средств размещения. Курорт стал пилотным регионом для реализации проекта обязательной классификации, по итогам которого был принят соответствующий федеральный закон.

По данным администрации Сочи, всего на территории Сочи расположено более 2,5 тыс. средств размещения. Из них 1575 – отели и гостиницы, прошедшие классификацию. Остальные – малые средства размещения.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, мэрия Сочи по поручению главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина подготовит предложения к закону об апартаментах, который рассмотрят в Госдуме в ходе весенней сессии. Таким образом, власти города хотят бороться с переделкой прибрежных гостиниц в апартаменты.

Ольга Логинова