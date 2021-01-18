В Ярославской области за три дня выявили 40 пьяных водителей

В Ярославской области за пятницу, 15 января и за два выходных дня сотрудники Госавтоинспекции выявили 40 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Восемь из них были выявлены во время проведения целевых мероприятий в Ярославле и Ярославском районе.

В УМВД напомнили, что на основании действующего законодательства, за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, установлена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством сроком от 1,5 до 2 лет и административный штраф в размере 30 тыс. руб. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянение установлена уголовная ответственность по ст.264.1 УК РФ.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что накануне, 17 января в ДТП погибли заведующая отделением Ярославской инфекционной больницы Ксения Скрипко и ее муж. Находившиеся с ними в машине двое детей с травмами госпитализированы в больницу.

ДТП произошло около 23:55 на автомобильной дороге «Москва - Архангельск» в Вологодской области. По информации пресс-службы УМВД России по Вологодской области, виновником аварии стал находившийся в состоянии алкогольного опьянения 23-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze. Он выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, которым управляла Ксения Скрипко.

Антон Антонов