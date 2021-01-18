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Новый конкурс по выборам мэра Сургута объявят 29 января

Новый конкурс по выбором мэра Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) будет объявлен 29 января на заседании гордумы. По предварительным данным, выбрать нового мэра планируется в конце февраля — начале марта. Отметим, что дума Сургута признала несостоявшимся конкурс по выбору главы муниципалитета. Решение было принято сегодня на заседании.

Напомним, что всего об участии в конкурсе на пост главы города заявили 66 человек, позднее шесть из них забрали документы. Из числа оставшихся кандидатов на регистрацию явки пришли только 32 человека, при этом двум претендентам отказали в связи с ограничением в пассивном избирательном праве.

Место главы Сургута стало вакантным в декабре 2020 года после ухода Вадима Шувалова, который был назначен заместителем губернатора ХМАО.

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