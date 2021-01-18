Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие регионы лидируют по количеству камер, а также рассуждает об их необходимости.

На днях моему знакомому пришел штраф за «повторный проезд пересечения проезжей части при не горящей стрелке». На присланном фото видно, что машина завершает маневр, стрелка не горит. Выключилась ли она совсем или через секунду снова загорелась, ведь поворотная секция не оборудована желтым и красным сигналами, поэтому моргает, по снимку понять было нельзя. Когда было первичное нарушение и было ли оно вообще, приятель не помнил. Нарушение случилось перед Новым годом, постановление было выписано после каникул, и скидка уже не действовала. Так что 5 тыс. руб. знакомый, не задумываясь, оплатил. Хотя, вероятно, имело бы смысл поспорить, тем более что сейчас всерьез обсуждается предложение лишать водительских прав после трех серьезных нарушений в течение одного года.

Вероятно, от камер все же больше пользы, нежели вреда. Они пополняют государственный бюджет, из-за них многие из нас стали внимательнее за рулем, плюс значительно снизилась роль «человеческого фактора» — это когда инспектор ДПС останавливает тебя за скорость, а заодно приглядывается и принюхивается, на какие еще преступления тебя можно «поколоть», и все это приводит в итоге к коррупции.

Коллеги из журнала «Автоброкер Клуб» на днях опубликовали статистику того, какие регионы России идут в передовиках автоматической фиксации нарушений ПДД, а какие еще отстают. Лидеры, кстати, тут не меняются уже который год. На первом месте, причем с большим отрывом, Татарстан, где трудятся 4602 камеры. На втором и третьем месте — Москва и Московская область. Что любопытно, ни Санкт-Петербург, ни Ленинградская область в первую десятку не попали, хотя, казалось бы, транспортные потоки там не меньше, чем, например, в Башкирии, которая занимает седьмое место с 930 камерами. Меньше всего комплексов автоматической фиксации оказалось в Магаданской области, Хакасии и Ненецком автономном округе. Кстати, в 2019 году на последнем месте значилась Чукотка, где данных о камерах не было вовсе.