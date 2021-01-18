Российские биатлонисты остались без медалей на шестом этапе Кубка мира, который проходил в немецком Оберхофе. Программу этапа завершали масс-старты. У мужчин лучший результат сезона в индивидуальных гонках среди россиян показал Матвей Елисеев, который стал шестым. Победу одержал норвежец Тарьей Бе. В женском масс-старте золото — у француженки Жюльи Симон. Лучшая из россиянок — Светлана Миронова, она пришла к финишу одиннадцатой. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

С одной стороны, у российского биатлона по-прежнему все плохо. Единственная медаль на шести этапах кубка мира — золото в смешанной эстафете — это, мягко говоря, мало. С другой — все же шестой этап подарил поклонникам биатлона надежду, что российская сборная сможет выиграть в этом сезоне еще хоть что-то. Во-первых, в эстафетах как мужская, так и женская команды претендовали на медали и остановились в шаге от подиума, а во вторых, в масс-стартах неплохо выглядели на дистанции Матвей Елисеев и Светлана Миронова.

Без медалей наших спортсменов оставила неточная стрельба, а вот скорость, к которой долгое время были претензии, как раз была на уровне. Например, Миронова показала ходом третий результат, а на последнем круге у россиянки вообще было лучшее время, что позволило комментатору Дмитрию Губерниеву включить максимальный позитив: «Победа обязательно придет. И на чемпионате мира, я убежден, у нас будет две медали, одна из которых, может быть, золотой. Помяните мое слово. Команда к этому проходит через оберхофские тернии к словенским звездам».

Прогноз смелый, но при определенном раскладе две медали на чемпионате мира наша команда вполне может взять, считает двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев: «Я очень хочу верить, но что-то мне подсказывает, что в нынешней ситуации это вряд ли произойдет, хотя всякое может быть. Биатлон — непредсказуемая штука.

Если наши соперники нам помогут, и у нас сойдутся все звезды — это, прежде всего, неиспользование дополнительных патронов и хороший средний ход — я думаю, что все может сложиться и у девчонок, и у ребят».

Но Миронова и Елисеев — это далеко не весь потенциал сборной России по биатлону. В ближайшее время к сборной должна присоединиться Татьяна Акимова, также копит силы Александр Логинов, который не вышел на масс-старт, да и мощный финишер Эдурад Латыпов несмотря на провал может бежать и стрелять значительно лучше. Его финиш в смешанной эстафете это доказывает. Сам Латыпов настроен крайне решительно: «Я ставлю себе целью на чемпионате мира постараться выиграть медаль, причем неважно какого достоинства. Для меня это будет победой, потому что при такой конкуренции — это, естественно, дело сложное. Но я верю в себя и свои силы».

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Чемпионат мира по биатлону начнется 10 февраля, а на этой неделе у нас есть возможность еще раз увидеть наших биатлонистов в деле перед главным стартом сезона. 21 января в итальянской Антерсельве стартует седьмой этап Кубка мира. В программе этапа мужская и женская эстафеты, а значит, шансы на медали у россиян есть.