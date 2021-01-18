В Красноярском крае более 4 тысяч человек привились от COVID-19

Около 4 тыс. жителей Красноярского края поставили себе прививку от коронавируса, сообщает пресс-служба регионального минздрава. Всего в край поступило более 17 тыс. доз вакцин, до конца недели ожидается поступление еще 10 тыс.

«Сейчас вакцинация проходит в 39 медицинских организациях края, в части учреждений устанавливается холодильное оборудование, планируется, что в феврале вакцинация будет осуществляться в 68 медицинских организациях»,— говорится в сообщении министерства.

До конца февраля в край должно поступить 154 100 доз.

Отмечается, что «поликлиники по месту жительства уже начали запись желающих: обратившиеся будут приглашены на прививку в соответствии с графиком, разработанным учреждением». В приоритете по-прежнему остаются представители группы риска (врачи, учителя, соцработники и проч), но поступающие дозы позволяют расширить группы граждан до людей с хроническими заболеваниями, проживающих в организациях соцобслуживания, волонтеров, военнослужащих и прочих.

По данным оперштаба на 18 января, за все время пандемии в регионе зарегистрировано 52 272 случая COVID-19. Выздоровели более 48 тыс. человек, умерли 2 010 пациентов. Под наблюдением медиков остаются 6 668 человек.

Подробнее о том, как в регионах Сибири разворачивается кампания по вакцинации от коронавируса, — в материале “Ъ-Сибирь” «Укольная ситуация».

Артем Шпек