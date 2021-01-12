В Красноярский край к концу февраля 2021 года поступит 150 тысяч вакцин от COVID-19

К концу февраля 2021 года 150 тыс. вакцин от COVID-19 поступит в Красноярский край. В течение года будет доставлено еще около 1 млн, рассказал заместитель министра здравоохранения региона Михаил Родиков в интервью телеканалу «Енисей». По его словам, в крае ожидается третья волна коронавируса.

По информации минздрава Красноярского края, всего поступило 6 242 дозы препарата против коронавирусной инфекции. Вакцинированы 1 793 человека. Сейчас в регионе прививки ставят жителям из основной группы риска: медработникам, педагогам и соцработникам.

Массовая прививочная кампания планируется в первом квартале 2021 года.

Как сообщает местный оперативный штаб, в регионе за все время зарегистрировано более 50 тыс. подтвержденных диагнозов COVID-19. Выздоровели 45 450 пациентов, 1 870 человек скончались.

Подробнее о том, как в сибирских регионах началась масштабная прививочная кампания от COVID-19, — в материале “Ъ-Сибирь” «Регионы записались на прививку».

Екатерина Лукашевич