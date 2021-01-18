Кандидаты в депутаты нижегородской думы не смогли обжаловать снятие с выборов

Первый кассационный суд отказал еще троим кандидатам в депутаты думы Нижнего Новгорода седьмого созыва в удовлетворении жалоб на решения Советского райсуда об отмене их регистрации и снятии с выборов в сентябре 2020 года. Об этом сообщается в картотеке дел суда.

Жалобы на решения суда подавали пятеро кандидатов — Наталья Воронова (округ №31), Евгений Лазарев (округ №31), Павел Чикунов (округ №32), Алексей Кормаков (округ №25) и Сергей Шахин (округ №28). Госпожа Воронова получила отказ в удовлетворении жалобы в декабре 2020 года. Теперь суд отказал также Павлу Чикунову, Алексею Кормакову и Сергею Шахину.

Таким образом, единственным кандидатом, чью жалобу суд удовлетворил, стал бывший депутат гордумы Евгений Лазарев. По решению от 15 декабря 2020 года суд восстановил его право на обжалование решения суда первой инстанции в областном суде.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Приволжье” «Суды суровы по Советскому».

Анастасия Еремина