Курганский митрополит посоветовал лечить детей от гриппа святой водой

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил заявил, что святая вода может помочь в лечении гриппа. Священнослужитель в интервью ГТРК «Курган» отметил, что несколько раз болел гриппом, когда был маленьким, и когда высокую температуру не получалось сбить, «мама брала платочек, крещенской водой пропитывала» и клала ему на голову, после чего ему становилось легче.

«Эта инструкция всем мамам: любая болезнь уменьшается или уходит полностью, когда приходит на помощь Бог»,— отметил митрополит.

Сегодня в Курганской епархии сообщили, что митрополит Даниил лично возглавит региональное отделение общества «Царьград», созданного основателем одноименной группы компаний Константином Малофеевым.

Артур Якушко, Челябинск