Треть переболевших COVID-19 в Британии вновь попадают в больницы

Около трети пациентов, переболевших COVID-19, попадают в больницы с другими диагнозами в течение пяти месяцев после выздоровления, и каждый восьмой из таких больных умирает. Такие оценки приводятся в исследовании Университета Лестера (Великобритания), о котором сообщает The Daily Telegraph. Как отмечают авторы исследования, у людей, у которых течение COVID-19 было тяжелым, зачастую возникают заболевания сердца, печени, почек или даже диабет, что приводит к повторной госпитализации и в некоторых случаях к смерти.

Из 47 780 человек, которые были выписаны из больниц после выздоровления в первую волну COVID-19, 29,4% вновь оказались в больницах в течение 140 дней. По оценкам руководителя исследования профессора Камлеша Кхунти, это крупнейшее исследование, учитывающее данные по пациентам, выписанным из больниц после выздоровления и вновь попавшим в больницу — хотя и с другими диагнозами. «Главный вывод: мы должны тщательно подготовиться к затяжному COVID-19. Это гигантская задача для системы здравоохранения, которая уже находится в напряжении, но определенный мониторинг таких пациентов просто необходим»,— считает профессор Кхунти. По его мнению, таким больным нужно проводить длительную защитную терапию с использованием статинов и аспирина.

Всего с начала пандемии в Великобритании коронавирусом заразились более 3,4 млн человек, умерли более 89,4 тыс.

Алена Миклашевская